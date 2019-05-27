Чиновник из Хакасии напал на тележурналиста Неудобные вопросы корреспондента канала "Россия 24", адресованные главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, обернулись тем, что последний применил силу, в результате чего журналист потерял равновесие. Вопросы касались последствий пожаров в регионе четырехлетней давности в виде невыносимых бытовых условий, в которых ныне живут пострадавшие погорельцы. Следственный комитет после проверки инцидента возбудил в отношении Зайцева уголовное дело. По словам чиновника, произошедшее является хорошо спланированной против него провокацией, что журналист попросту подставился, свалившись "с криками какими-то непонятными", и что никто его не бил. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен