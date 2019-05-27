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11:23

Чиновник из Хакасии напал на тележурналиста

фото ЗакС политика Чиновник из Хакасии напал на тележурналиста

Неудобные вопросы корреспондента канала "Россия 24", адресованные главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, обернулись тем, что последний применил силу, в результате чего журналист потерял равновесие.

Вопросы касались последствий пожаров в регионе четырехлетней давности в виде невыносимых бытовых условий, в которых ныне живут пострадавшие погорельцы.

Следственный комитет после проверки инцидента возбудил в отношении Зайцева уголовное дело.

По словам чиновника, произошедшее является хорошо спланированной против него провокацией, что журналист попросту подставился, свалившись "с криками какими-то непонятными", и что никто его не бил.

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