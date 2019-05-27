Кадыров поздравил Беглова с Днем города

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале пост к 316-летию Петербурга. В нем он в первую очередь поздравил врио губернатора региона Александра Беглова.

«Северной столице исполнилось 316 лет! Поздравляю с Днём города ВРИО губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и всех жителей города! Желаю процветания, развития и вечной молодости Петербургу», - написал Кадыров.

Напомним, Петербург был основан 27 мая 1703 года. В 2019 году праздничные мероприятия в честь Дня города начались в субботу, 25 мая.

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