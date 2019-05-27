ВЦИОМ: 72% россиян уверены, что РФ уверенно держится на мировой арене

Согласно последнему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 72% жителей страны уверены: РФ стабильно удерживает свои позиции на мировой политической арене, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, насколько большое влияние имеет Россия на Западе, 48% респондентов ответили, что "довольно большое", а 24% заявили, что "очень большое".

"Доля скептиков составляет 19%, причем среди сторонников непарламентских партий, а также граждан, оценивающих свое материальное положение как плохое или очень плохое, эта доля выше — 31 и 26% соответственно", - говорится в докладе ВЦИОМ.

Вместе с тем, на вопрос, к какой цели должна стремиться Россия в XXI веке, 45% опрошенных сообщили, что желают видеть свое государство в топе экономически развитых и политических стабильных. В свою очередь 34% респондентов уверены, что страна должна вернуть себе статус супердержавы, какой был у Советского Союза.