Митрополит Екатеринбургский уподобил события в сквере убийству царской семьи

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провел паралель между событиями у Театра драмы и расстрелом царской семьи.

"Сегодня перед Церковью - вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев", - сообщил по окончанию службы священнослужитель, добавив, что, по его ведению, с расстрелом семьи Николая Второго в стране начался геноцид русского народа.

Митрополит полагает, что "люди, которые сегодня в некоторых городах страны выступают против строительства храмов, глумятся над православными ценностями - это наши братья, наши дети, потерявшиеся по причине безверия".

Ранее, напомним, проведенный ВЦИОМ опрос показал, что 74% екатеринбуржцев не приветствуют возведение церкви там, где этого захотели бизнес, власть и РПЦ - в единственном сквере в центре города. Сразу после того, как была анонсирована застройка сквера в столице Урала, демонстранты имели стычки с силовиками.

16 мая президент Владимир Путин призвал к тому, чтобы был проведен опрос среди местных жителей относительно целесообразности возведения очередного культового сооружения на данном месте.

На фоне протестов губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что храм в сквере возводить не станут.