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Новости

13:05

Чиновникам могут начать доплачивать за наставничество

фото ЗакС политика Чиновникам могут начать доплачивать за наставничество

Российских государственных служащих могут начать поощрять за эффективное наставничество. Соответствующий проект правительства, разработанный Минтруда, опубликован на портале правовой информации. Документ находится на стадии согласования с федеральными органами власти.

Чиновнику, который зарекомендовал себя как продуктивного ментора, предлагается выплачивать 30% премии от его оклада. Вместе с тем, рекомендуется также поощрять служащего и нематериальными видами поддержки.

На данный момент денежное содержание чиновника состоит из: должностного оклада, надбавок к окладу (за квалификационный разряд), особые условия службы, выслугу лет, премии.

В Министерстве труда на примере оклада замначальника отдела федерального министерства продемонстрировали, как будет рассчитана его премиальная часть: при зарплате в 6 471 рублей за наставничество полагается 1 941 рублей.

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14:42    
А наставлять кого будут? Нерадивых чиновников младшего звена, которые по блату прошли конкурсный отбор?
Или вместо выполнения должностных обязанностей будут в рабочее время окучивать школьников и студентов?
Розогнать эту банду упырей!

14:16    
Это для каких малоумных в министерстве привели такой пример с несуществующей зарплатой в 6 тыс.? Почему не в 1 руб.?

13:52    
Совсем о[цензура] бюрократ.

13:30   gennadiymorozov   gennadiymorozov1997646qla0@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

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