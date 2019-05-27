Чиновникам могут начать доплачивать за наставничество

Российских государственных служащих могут начать поощрять за эффективное наставничество. Соответствующий проект правительства, разработанный Минтруда, опубликован на портале правовой информации. Документ находится на стадии согласования с федеральными органами власти.

Чиновнику, который зарекомендовал себя как продуктивного ментора, предлагается выплачивать 30% премии от его оклада. Вместе с тем, рекомендуется также поощрять служащего и нематериальными видами поддержки.

На данный момент денежное содержание чиновника состоит из: должностного оклада, надбавок к окладу (за квалификационный разряд), особые условия службы, выслугу лет, премии.

В Министерстве труда на примере оклада замначальника отдела федерального министерства продемонстрировали, как будет рассчитана его премиальная часть: при зарплате в 6 471 рублей за наставничество полагается 1 941 рублей.