Варламов представил план благоустройства площади Шевченко

Топ-блогер и урбанист Илья Варламов, в планах которого провести в муниципальные советы Петербурга своих депутатов, вместе с командой разработал план оптимизации пространства возле станции метро "Петроградская". Нынешний "жуткий" облик площади Шевченко вызывает у него массу нареканий, и носят они не только эстетический характер: по мнению автора, движение на местности организовано крайне небезопасно.

"Порядка 120 человек в час перебегает площадь в неположенном месте прямо перед машинами. А за пешеходным переходом, где тоже часто перебегают дорогу, стоит рекламный щит, который закрывает обзор водителям. Очевидно, что риски трагедии крайне высоки, с этим надо что-то делать", - оценил он актуальную ситуацию.

По плану Варламова, машинам нужно "ужаться", в результате чего людям будет гарантирован безопасный и регулируемый проход в сквер, являющийся своего рода островком в центре оживленной площади. Кроме того, блогер считает, что нужно убрать ларек, стоящий прямо на пути к метро и мешающий перекрещивающимся потокам граждан, уменьшить площадь летней террасы, принадлежащей местному кафе. и приблизить остановки общественного транспорта к зданию "Петроградской".

В муниципальных выборах Варламов будет участвовать вместе с московским политиком Максимом Кацем: ожидается, что от них пойдет одна команда кандидатов.