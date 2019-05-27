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Новости

13:58

Напавшего на журналиста чиновника из Хакасии выгнали из "Единой России"

фото ЗакС политика Напавшего на журналиста чиновника из Хакасии выгнали из "Единой России"

Глава Ширинского района республики Хакасия Сергей Зайцев, ставший героем новейшего скандала с нападением на корреспондента телеканала "Россия 24", потерял свое место в рядах партии "Единая Россия", передает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря генерального совета единороссов, Андрея Турчака.

По словам последнего, имевший место конфликт представляет собой нечто "вопиющее". Турчак сравнил поведение подчиненного с приступом белой горячки.

"Это неадекватное и неприемлемое поведение. Хочешь помахать кулаками – иди на татами или ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы – тебе не место во власти", - строго рассудил влиятельный единоросс.

27 мая стало известно о возбуждении против Зайцева уголовного дела в связи с инцидентом. Сам он считает произошедшее провокацией и утверждает, что не бил журналиста, который явился к нему на работу задать неудобные вопросы о социальных проблемах региона. 

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14:34    
Выгонять надо до, а не после инцидента. ЕдРо уже замарано выходками своих членов.
Вероятно, набирают всех подряд, чтобы больше был бюджетный поток, и голосовали на выборах "правильно".

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