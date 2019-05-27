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14:31

На территории "Игоры" произошел обвал на стройке: пострадали 7 человек

фото ЗакС политика На территории "Игоры" произошел обвал на стройке: пострадали 7 человек

Семеро рабочих пострадали в результате обвала строительных конструкций на территории будущего автодрома "Игора-Драйв", расположенного рядом с одноименным горнолыжным комплексом в Приозерском районе Ленобласти.

Как рассказал ЗАКС.Ру очевидец, одного человека в критическом состоянии забрал дежуривший на площадке спасательный вертолет. На месте продолжают работать спасатели.

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Сведений о большем количестве пострадавших пока нет.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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