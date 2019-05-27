На территории "Игоры" произошел обвал на стройке: пострадали 7 человек

Семеро рабочих пострадали в результате обвала строительных конструкций на территории будущего автодрома "Игора-Драйв", расположенного рядом с одноименным горнолыжным комплексом в Приозерском районе Ленобласти.
Как рассказал ЗАКС.Ру очевидец, одного человека в критическом состоянии забрал дежуривший на площадке спасательный вертолет. На месте продолжают работать спасатели.
Сведений о большем количестве пострадавших пока нет.
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