На территории "Игоры" произошел обвал на стройке: пострадали 7 человек Семеро рабочих пострадали в результате обвала строительных конструкций на территории будущего автодрома "Игора-Драйв", расположенного рядом с одноименным горнолыжным комплексом в Приозерском районе Ленобласти. Как рассказал ЗАКС.Ру очевидец, одного человека в критическом состоянии забрал дежуривший на площадке спасательный вертолет. На месте продолжают работать спасатели. Сведений о большем количестве пострадавших пока нет.



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