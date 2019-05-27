На редакцию газеты КПРФ в Ставрополе напали с применением холодного оружия

Неизвестный мужчина с ножом напал на сотрудников газеты "Родина", издаваемой КПРФ в Ставропольском крае, сообщил у себя в Instagram руководитель региона Владимир Владимиров. Сообщается, что злоумышленник нанес увечья четверым журналистам и что угрозы для их жизни нет. Двоих пострадавших медики уже отпустили домой.

"Это уголовное преступление. Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия", - написал чиновник, назвав инцидент возмутительным и пообещав, что держит ситуацию на личном контроле.

С Владимировым, по его словам, каждый час связываются представители краевого Министерства здравоохранения.