Карельского историка Колтырина приговорили к 9 годам колонии по делу о педофилии

Горсуд Медвежьегорска приговорил бывшего директора местного краеведческого музея Сергея Колтырина к 9 годам колонии общего режима по обвинению в педофилии, уведомляет "КарелИнформ".

Другой фигурант разбирательства - Евгений Носов - получил 11 лет.

Мужчин признали виновными в развращении несовершеннолетнего.

Колтырина арестовали в начале октября 2018 года. В СИЗО он дал признательные показания.

Неслучайным совпадением выглядит и судебное преследование коллеги Колтырина - историка Юрия Дмитриева - по аналогичной статье. Ему вменяют сексуальное надругательство над приемной дочерью на протяжении нескольких лет. До этого историка пытались осудить по другому обвинению – в изготовлении детской порнографии. Поводом стали обнаженные снимки девочки на компьютере. Экспертиза не признала снимки порнографическими, Дмитриев объяснял фото вниманием к здоровью девочки, с которым были серьезные проблемы. По этому делу его оправдали.

Некоторые, и в том числе сам Дмитриев, предполагают, что его преследуют по политическим мотивам, в отместку за его деятельность по огласке репрессий 1930-х годов. В частности, он занимался раскопками жертв массовых расстрелов в Сандармохе. Колтырин, в свою очередь, был директором одноименного мемориального комплекса.