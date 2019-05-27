Антимонопольщики отменили две госзакупки метрополитена

Петербургские антимонопольщики аннулировали две закупки, которые на портале государственных слуг разместили представители метрополитена. Первый контракт с максимальной ценой 615 млн рублей касался поставки запчастей вагонов, второй, стоимостью 268 млн рублей - запчастей подвижного состава. Таким образом была удовлетворена жалоба подрядчика - ООО "Моспик".

Основанием для отмены закупок послужила некачественная и неграмотная техническая документация, приложенная к страницам электронных аукционов. В частности, на некоторых ее листах сотрудники УФАС затруднились разобрать чертежи и сам текст. Не заданы в ней также востребуемые ГУП характеристики продукции, которую необходимо было поставить.