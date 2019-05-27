Петербург украсят 8 млн цветов

До конца 2019 года улицы, дворы и зеленые зоны Петербурга станут "богаче" примерно на 8 млн цветов, пишет ТАСС, ссылаясь на вице-губернатора Николая Бондаренко. Один из поводов к масштабному украшению города - надвигающийся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

"Горожане в ближайшее время увидят нашу работу. Цветы появятся в центральных и других районах города", - пообещал чиновник.

Работы ведутся с безоговорочного одобрения врио губернатора Александра Беглова, стремящегося к тому, чтобы создать обстановку "города-сада" и считающего, что "чем больше зелени - тем лучше".

В течение апреля ("месячника по благоустройству") удалось высадить более 600 тысяч цветов.

Традиционный ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня.

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