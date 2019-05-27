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18:56

Противникам застройки Южно-Приморского парка удалось собрать 1900 подписей в его защиту

фото ЗакС политика Противникам застройки Южно-Приморского парка удалось собрать 1900 подписей в его защиту

Активистам, выступающим против застройки Южно-Приморского парка, удалось собрать более 1900 подписей под интернет- петицией в защиту зеленой зоны.

Общественность недовольна тем, что на территории парка собираются возвести храмовый комплекс. Сегодня, 27 мая, на его территории пройдет новый народный сход. Первый состоялся на прошлой неделе. Инициатором акции выступил градозащитник Красимир Врански, ранее заявлявший о своих губернаторских амбициях.

На обнесенной забором территории собираются возвести храм Покрова Божией матери на 1000 человек с колокольней и ещё одну небольшую церковь, а также дом-причту. Между тем, в парке уже имеется одна религиозная святыня - храм Иоанна Милостивого.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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