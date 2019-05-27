Милонов ратует за выдачу аттестатов школьникам только после прохождения наркотеста

Депутат Государственной думы, избранный от Петербурга, Виталий Милонов выступил с типичной для себя запретительной законодательной инициативой. На этот раз он предложил тестировать учащихся школ на употребление ими наркотиков и только после этого вручать сертификат об образовании.

Идею депутата цитирует новостное агентство "Москва".

"Вообще перед тем, как получать аттестат, надо всех проверить на наркотики. Вот будет хороший стимул. Выдаем только после того, как пройдете в кабинет, сдадите анализ на наркотики. Наркотики есть - все, справка об окончании школы вместо аттестата", - заявил Милонов.

Ранее он предложил во избежание всякого рода непотребств во время празднования дня выпускников привлечь к проверке школьников на наркотики кинологические службы - перед посадкой празднующих на прогулочные теплоходы.

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