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9:30

"Ромир": Россияне всё чаще вынуждены на всём экономить

фото ЗакС политика "Ромир": Россияне всё чаще вынуждены на всём экономить

Доля жителей России, которые вынужденно экономят даже на самых минимальных нуждах, не говоря уже об удовольствиях вроде путешествий, с каждым годом заметно увеличивается. Об этом свидетельствуют данные последнего социологического опроса компании "Ромир", оказавшиеся в распоряжении РИА "Новости".

Например, число россиян, сокративших траты на еду, за год выросло с 17% до 24%. На приобретении новой одежды и обуви на данный момент экономят 23% респондентов, тогда как в 2018-м их было всего 9%.

Вместе с тем, граждане стали ещё чаще отказывать себе в развлечениях - их доля увеличилась с 6% до 22%; и даже в медицине многие вынуждены "затягивать пояса потуже" (7% против 1% в 2018 году).

Только 17% опрошенных заявили, что живут, как прежде, и ни в чем себе не отказывают.

Опрос "Ромира" проводился в апреле текущего года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет.

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