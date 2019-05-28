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10:12

Корабельников отчитался о перевыполнении плана по доходам в бюджет

фото ЗакС политика Корабельников отчитался о перевыполнении плана по доходам в бюджет

Бюджет Петербурга за 2018 год исполнен на 104,8%, сообщил председатель комитета финансов Алексей Корабельников на заседании городского правительства во вторник, 28 мая.

В казну за год поступило 579,7 млрд рублей. Из них 256,8 млрд рублей - доход от налогов физических лиц, 160,3 млрд рублей - доход от налога на прибыль организаций.

При этом по ряду доходных источников планы были исполнены не в полной мере. Например, на 99,6% (-66,7 млн рублей) по доходом от эксплуатации государственного имущества. По доходам от продажи материальных и нематериальных активов - на 98,9% (-96,5 млн рублей).

Сергей Еремеев



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