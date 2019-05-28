Медведев разрешил госучреждениям закупать только отечественное вино

Российский премьер Дмитрий Медведев выпустил указ, запрещающий государственным институтам власти приобретать импортное вино. Документ опубликован на сайте кабмина. Изменения вступят в силу уже с 1 июля текущего года.

"В целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия к видам пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд, отнесены вина, игристые вина, ликёрные и фруктовые (плодовые) вина. Это ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, обращающиеся в коммерческом секторе", - отмечается в постановлении.

Правительство уже запрещало госучреждениям приобретать для своих нужд продукты импортного изготовления. Например, эмбарго было наложено на мясо, рыбу, молоко, соль, сахар и прочее.