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10:16

Медведев разрешил госучреждениям закупать только отечественное вино

фото ЗакС политика Медведев разрешил госучреждениям закупать только отечественное вино

Российский премьер Дмитрий Медведев выпустил указ, запрещающий государственным институтам власти приобретать импортное вино. Документ опубликован на сайте кабмина. Изменения вступят в силу уже с 1 июля текущего года.

"В целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия к видам пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд, отнесены вина, игристые вина, ликёрные и фруктовые (плодовые) вина. Это ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, обращающиеся в коммерческом секторе", - отмечается в постановлении.

Правительство уже запрещало госучреждениям приобретать для своих нужд продукты импортного изготовления. Например, эмбарго было наложено на мясо, рыбу, молоко, соль, сахар и прочее.

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