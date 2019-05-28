Смолянин проспорил сам себе, заявив после публикации фото с Путиным о том, что его не засудят

Житель Смоленска Сергей Командиров получил на руки протокол об оскорблении власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) за публикацию фотографии президента Владимира Путина с нецензурной подписью, уведомляет "7х7".

Изначально дело возбудили за комментарий, оставленный Командировым "ВКонтакте" под новостью о штрафе, вынесенном в отношении новгородца Юрия Картыжева. В постановлении суда говорится о том, кто смолянин опубликовал под данной вестью фотографию главы государства, сопроводив её подписью "Знает каждый гражданин, кто [...] №1".

"Медиазона" уточняет, что после этого у себя на странице в соцсети Командиров оставил заметку, в которой усомнился, что его могут привлечь к ответственности по аналогичной статье: "Чекайте - не засудят, „кишка тонка“, всех не пересудят. Поэтому гоу флэшмобить".

Минувшим вечером, 27 мая, на соратника Алексея Навального Леонида Волкова, отбывающего административный арест, был составлен ещё один протокол за размещении в Twitter репостов, содержащих в себе заметки про "сказочного" президента.

Первое дело по статье о неуважении к власти было заведено в отношении жителя Новгородской области Юрия Картыжева из-за нескольких публикаций "ВКонтакте". Высказывание, ставшее основанием для штрафа, гласило, что Путин являет собой "сказочного ..." (обсценно - недалёкого, неумного человека). После того, как стало известно о присвоенном новгородцу штрафе, интернет-юзеры поддержали его своеобразным флешмобом, на разные лады переигрывая ставшую крылатой фразу.