Количество дефектов на объектах "Теплосети" за год увеличилось на 24%

По итогам 2018 года на объектах АО "Теплосеть СПб" зафиксировано 2604 дефекта, заявил 28 мая на заседании городского правительства председатель комитета по энергетике Андрей Бондарчук.

По его словам, годом раньше происшествий было 2098, то есть на 24% меньше.

- У нас более четверти тепловых сетей имеет срок службы более 25 лет, - отметил Бондарчук.

По его словам, на 1% увеличилось количество дефектов и на объектах ГУП "ТЭК СПб" - с 2769 до 2806.

На объектах "Петербургтеплоэнерго" в 2018 году было зафиксировано 37 дефектов, а по итогам 2017 года - 38.

Сергей Еремеев

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