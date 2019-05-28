Зеленский посетил передовую Донбасса

Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.

Украинский лидер побывал в станицах Луганской и Счастье, где пообщался с военными о боевых действиях и их бытовых нуждах, а именно - узнал об обеспеченности техникой, местами проживания и питанием.

Посетил Зеленский и передовую, посты наблюдения и блиндажи. Как пишет президентская пресс-служба, "ближайшая позиция противника находилась на расстоянии 400 метров".

Напомним, выступая в Верховной Раде после своей инаугурации, Зеленский заявил, что считает достижение мира в Донбассе первоочередной задачей главы государства.