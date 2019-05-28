Под Саратовом пенсионерка вышла на пикет с веревкой и мылом

В городе Балаково Саратовской области встала в одиночный пикет пенсионерка, недовольная тем, как государство справляется с проблемой мусора по всей стране, передает радиостанция "Свобода". Повесив на шею плакат, в руки она взяла веревку и мыло.

После того, как с начала года стала осуществляться так называемая "мусорная реформа", жители Саратовской области стали чаще жаловаться на проблемы с вывозом мусора и появление все большего числа свалок. Характерно, что, согласно реформе, тарифы на услуги по вывозу отходов подняли практически по всей России.

Самые громкие и скандальные протесты против загрязнения окружающей среды ведутся в Архангельской области, где люди бунтуют против завоза подмосковного мусора, и, что интересно, в самом Подмосковье.

Фотография: Анастасия Лухминская

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