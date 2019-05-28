Долг Минобороны перед петербургскими поставщиками энергии за год вырос на 600 тысяч рублей

В 2018 году задолженность Министерства обороны России перед ресурсоснабжающими организациями Петербурга выросла на 600 тысяч рублей, заявил председатель комитета по энергетике Андрей Бондарчук на заседании городского правительства во вторник, 28 мая.

Общий долг, по словам председателя комитета, превышает 3 млрд рублей, и эта сумма продолжает "по чуть-чуть" увеличиваться, отметил чиновник.

Бондарчук подчеркнул, что ситуацию осложняет то, что значительная часть долга приходится на компании, которые находятся в стадии банкротства.

Сергей Еремеев

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