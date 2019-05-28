Следствие попросит об аресте пенсионера, напавшего с ножом на редактора газеты КПРФ

Пенсионер, напавший накануне с ножом на главного редактора коммунистической газеты "Родина" в Ставрополе, стал фигурантом уголовного разбирательства по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц). Региональный Следком будет ходатайствовать о его аресте.

Инцидент произошел накануне, 27 мая. 72-летний мужчина ворвался в редакцию издания КПРФ и предпринял попытку убить его главреда, поранив подспудно троих сотрудников. Четверо журналистов были доставлены в больницу. Позже троих из них отпустили, оставив в стационаре лишь редактора.

Следователи установили мотивы, толкнувшие пенсионера на совершение преступления: в начале мая он принес свою авторскую статью в газету и попросил опубликовать её. Узнав после, что она на передовице не выйдет, мужчина задумал расправу.