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Новости

11:50

Следствие попросит об аресте пенсионера, напавшего с ножом на редактора газеты КПРФ

фото ЗакС политика Следствие попросит об аресте пенсионера, напавшего с ножом на редактора газеты КПРФ

Пенсионер, напавший накануне с ножом на главного редактора коммунистической газеты "Родина" в Ставрополе, стал фигурантом уголовного разбирательства по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц). Региональный Следком будет ходатайствовать о его аресте.

Инцидент произошел накануне, 27 мая. 72-летний мужчина ворвался в редакцию издания КПРФ и предпринял попытку убить его главреда, поранив подспудно троих сотрудников. Четверо журналистов были доставлены в больницу. Позже троих из них отпустили, оставив в стационаре лишь редактора.

Следователи установили мотивы, толкнувшие пенсионера на совершение преступления: в начале мая он принес свою авторскую статью в газету и попросил опубликовать её. Узнав после, что она на передовице не выйдет, мужчина задумал расправу.

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12:08    
Эта тварь хотела в газете КПРФ напечатать клеветническую статью на Сталина...Такие вот все антисталинисты, таких и отправляли на Колыму в 30-е!

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