Правозащитники требуют сделать суды доступными для маломобильных групп населения

Здания многих петербургских судов не оборудованы удобствами для маломобильных групп населения, коллегиально заявили участники конференции "Вопросы кандидатам в губернаторы Петербурга от правозащитников", передает "Росбалт".

Среди перечисленных правозащитниками судов, не доступных для посещения инвалидов, были, например, Дзержинский Куйбышевский, Октябрьский, Смольнинский.

"Мы предлагаем сформировать план по обеспечению доступной среды для маломобильных посетителей и оснащению помещений мировых судебных участков туалетными комнатами для посетителей, а также разработать во взаимодействии с федеральными органами власти аналогичный план для оборудования федеральных судов. Ведь маломобильные группы граждан имеют такое же право посещать судебные заседания, как и все остальные", - постановила юрист правозащитной организации "Гражданский контроль" Ольга Старцева.

В свою очередь координатор Объединенной группы общественного наблюдения по взаимодействию с полицией Дмитрий Остряков добавил, что аналогичная проблема присутствует и в полицейских участках.

"Даже если здания ряда отделов полиции и оборудованы пандусами, угол наклона некоторых из них составляет около 45 градусов, то есть пользоваться ими фактически невозможно", - подчеркнул он.

Ранее, напомним, стало известно о том, что инвалиды Петербурга получат право посещать нотариуса на социальном такси.