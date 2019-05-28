Комитет по образованию подтвердил закрытие школы с углубленным изучением польского языка

Городскую школу №216 им. Адама Мицкевича - единственное в городе учебное заведение с углубленным изучением польского языка - действительно упразднят, присоединив в к школе №206. Такую информацию в ответ на свой запрос получил депутат Заксобрания Борис Вишневский от комитета по образованию.

В ведомстве пообещали, что имеющиеся в 216-й классы сохранят, и ученики продолжат постигать азы польского языка. Также не станут распускать кружки народного творчества и школьный фольклорный коллектив "Поляне". Всем преподавателям предложено присоединиться к учительскому составу школы №206.

В комитете по образованию уточнили, что количество ребят, желающих обучаться в заведении с углубленным изучением польского, ежегодно уменьшается. На данный момент школу посещает 131 человек. Учителей в ней - 11.

Ранее о том, что школа №216 будет закрыта, сообщили в администрации Центрального района. Официальной причиной названа её невостребованность.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.