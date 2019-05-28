Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

15:57

РБК: Комитет Совфеда по экономической политике возглавит сенатор Кутепов

фото ЗакС политика РБК: Комитет Совфеда по экономической политике возглавит сенатор Кутепов

Сенатор Андрей Кутепов может занять пустующее место руководителя комитета Совета Федерации по экономической политике, пишет РБК со ссылкой на свои источники. До того он являлся главным человеком в другом комитете законодательного органа - комитете по регламенту.

Место оставалось вакантным по той причине, что в апреле решением президента Путина занимавший его на тот момент Дмитрий Мезенцев был назначен российским послом в Белоруссии. 

Официальное вступление в должность Кутепова ожидается 29 мая.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:03   Дед Иван   РУСЬ
18:38, соглашусь с Вами! От этих Е-дрисьих назначенцев, ничего хорошего ждать не приходится! Подлец на подлеце и подлецом погоняет!

18:38    
Что может появиться при едро-путинизме? Очередной крысятник, желающий плотнее набить свой курдюк ненасытный!

17:24    
нашенский ворюга

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
18:54 Петербуржцы смогут выбрать название для "арт-парка" между Тучковым и Биржевым мостами

18:45 Петербуржцам предлагают выбрать эскиз для мемориальной доски Ленинградского рок-клуба

18:26 Уличный художник оставил на дверях Пулковской обсерватории антиклерикальные рисунки   2

18:06 На обновление городской дорожной разметки потратят 253 млн рублей

17:47 Лавров встретился с представителями запрещенного в РФ "Талибана"   2

17:36 В Тульской области полиция изъяла тираж газеты КПРФ с критикой "Единой России"

17:16 В мае петербуржцы пожертвовали псковскому "Яблоку" больше, чем вся остальная Россия   1

16:56 ЕСПЧ присудил 1 млн евро компенсаций семьям мужчин, пропавших без вести в Чечне   1

16:44 Зеленский восстановил Саакашвили в статусе украинского гражданина   2

16:25 "Не топите котят": зампрокурора Петербурга написал песню про любовь к братьям меньшим

16:21 В Конституционном суде рассмотрели жалобу на федеральный закон о митингах   2

15:57 РБК: Комитет Совфеда по экономической политике возглавит сенатор Кутепов   3

15:21 Рублевский: На благоустройство Петербурга будет затрачено более 7 млрд

15:17 Жители района Полюстрово дождутся уборки гор мусора под окнами только к зиме

14:50 Пресс-секретарь патриарха не понимает, почему люди возмущаются строительством храмов   6

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.