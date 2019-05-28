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16:25

"Не топите котят": зампрокурора Петербурга написал песню про любовь к братьям меньшим

фото ЗакС политика "Не топите котят": зампрокурора Петербурга написал песню про любовь к братьям меньшим

Первый заместитель прокурора Северной столице Эдуард Артюхов планирует сняться в клипе на песню собственного сочинения "Не творите зло", повествующую о любви к домашним питомцам, передает 78.ru. Исполнит композицию группа "Лунный пёс".

Главными действующими лицами в ролике станут солист музколлектива Антон Слон, собака по кличке Малинка и девочка Даша.

"Малинка - это моя собака. У Эдуарда Эдуардовича есть кот, но он крупный для нашего клипа. Нам нужны маленькие котята", - поделился Слон.

По замыслу авторов видео, сюжет будет строиться на противостоянии двух "начал": кто-то из участников действа будет топить котят, а кто-то - спасать их из рук агрессора, напевая следующие строки: "Не топите маленьких котят, не топите маленьких щенят, не губите маленьких зверей, не губите маленьких детей".

Обещается, что ни одно животное во время съемок не пострадает.

"Топить их, конечно же, никто не будет по-настоящему", - заверил Слон.

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