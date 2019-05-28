Зеленский восстановил Саакашвили в статусе украинского гражданина

Вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский внял просьбе бывшего президента Грузии и впоследствии главы Одессы Михаила Саакашвили, ранее попросившего артиста вернуть ему украинское гражданство. Просьба была услышана и выполнена меньше чем через неделю: 28 мая на сайте президента Украины появился текст специального указа.

Ставший несколько лет назад опальным человеком для официального Киева Саакашвили радостно прокомментировал это известие в Facebook.

"Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!, - написал политик.

Напомним, что Саакашвили пригласили работать на должность одесского мэра вскоре после революции на Майдане. Однако спустя пару лет его отношения с действовавшим тогда главой государства Петром Порошенко и его окружением у грузина стали стремительно портиться, и его, лишив гражданства и запретив въезд в страну до 2021 года, депортировали в Польшу.