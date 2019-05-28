ЕСПЧ присудил 1 млн евро компенсаций семьям мужчин, пропавших без вести в Чечне

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 1 млн 168 тысяч евро компенсаций семьям чеченцев, с 2001 по 2005 год пропавшим без вести на территории республики, передает "Медиазона".

В рамках судебного разбирательства было установлено, что в отношении мужчин и их родственников были нарушены следующие статьи Европейской конвенции о защите прав человека: статья 2 (Право на жизнь), 3 (Запрет пыток и бесчеловечного обращения), 5 (Право на свободу) и 13 (Право на эффективное расследование).

Так, например, компенсация достанется семье 34-летнего Ханпаши Кахиева, пропавшего 14 мая 2002 года в Авруте. Мать мужчины сообщила, что в тот день к ним домой с обыском приходили силовики, которые схватили её сына и увезли в неизвестном направлении. В 2010 году тело Кахиева обнаружили в захоронении неподалеку от родного села. Следствие по данному делу "уперлось в тупик".

Компенсацию получат и родные братьев Лема и Майр-Али Шамаевых. Юноши пропали 18 февраля 2001 года после встречи с российскими военными, с которыми они столкнулись по дороге в торговый центр на трассе Грозный-Шатой. С тех пор братьев никто не видел.