Лавров встретился с представителями запрещенного в РФ "Талибана"

Министр иностранных дел Сергей Лавров принял в Москве представителей признанного террористическим и запрещенного на территории России движения "Талибан". Информацию подтвердил бывший главарь организации Мохаммад Аббас Станикзай, на которого ссылается ТАСС.

С Лавровым гости столицы обсуждали урегулирование неспокойной ситуации в среднеазиатской стране и пагубную роль присутствующего на ее территории иностранного контингента.

В Москву талибы прибыли еще и для того, чтобы поучаствовать в мероприятиях в честь сотой годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.

До того, как уехать, они намерены встретиться сразу с несколькими федеральными министрами и спецпредставителем российского представителя по Афганистану.

Отметим, что в исламской стране продолжается гражданская война и что Афганистан в рейтинге самых опасных для проживания женщин стран в мире занимает вторую строчку.