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17:47

Лавров встретился с представителями запрещенного в РФ "Талибана"

фото ЗакС политика Лавров встретился с представителями запрещенного в РФ "Талибана"

Министр иностранных дел Сергей Лавров принял в Москве представителей признанного террористическим и запрещенного на территории России движения "Талибан". Информацию подтвердил бывший главарь организации Мохаммад Аббас Станикзай, на которого ссылается ТАСС.

С Лавровым гости столицы обсуждали урегулирование неспокойной ситуации в среднеазиатской стране и пагубную роль присутствующего на ее территории иностранного контингента. 

В Москву талибы прибыли еще и для того, чтобы поучаствовать в мероприятиях в честь сотой годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.

До того, как уехать, они намерены встретиться сразу с несколькими федеральными министрами и спецпредставителем российского представителя по Афганистану.

Отметим, что в исламской стране продолжается гражданская война и что Афганистан в рейтинге самых опасных для проживания женщин стран в мире занимает вторую строчку.

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19:12    
Теперь надо посадить Лаврова за участие в запрещенном сообществе и связям с "Толибаном".
 Ведь сажают же оппозицию по этой статье, а они только  с правозащитными организациями встречались.

18:12    
А вдруг России получится помирить афганцев, что было бы чудом, мировой сенсацией...Путин и Лавров, вероятно, в чудо верят, если так упорно занимаются с "Талибан", опасаясь при этом быстрого роста влияния террористов-игиловцев в Афганистане!

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