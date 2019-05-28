На обновление городской дорожной разметки потратят 253 млн рублей

В 2019 году ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения" планирует обновить разметку на дорогах во всех районах Петербурга, потратив на эти цели 253,7 млн рублей. 28 мая на портале госзакупок были размещены соответствующие тендеры.

Перед подрядчиками стоит задача подлатать устаревшую и стершуюся за зиму разметку, уделив особое внимание велодорожкам, пешеходным переходам и островкам безопасности. Также дано новое предписание: белый цвет на пешеходных зонах заменить на желтый.

В каждом размещенном тендере указано порядка 100 улиц, требующих ухода. Самый дорогой подряд - 40 млн рублей - на обновление разметок в в Приморском, Курортном и Кронштадтском районах.

Завершены все работы должны быть не позднее 30 сентября. Заявки принимаются до 13 июня.