Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:45

Петербуржцам предлагают выбрать эскиз для мемориальной доски Ленинградского рок-клуба

фото ЗакС политика Петербуржцам предлагают выбрать эскиз для мемориальной доски Ленинградского рок-клуба

Товарищество "Свободная культура" предлагает жителям Северной столицы принять участие в выборе дизайна для мемориальной таблички Ленинградского рок-клуба, которую впоследствии установят на доме №13, лит. А, по улице Рубинштейна.

Монтаж памятного знака согласован с городским комитетом по культуре.

Первый этап конкурса пройдет с 28 мая по 27 сентября. За это время все желающие поучаствовать должны направить организаторам проект индивидуального дизайна таблички с рассказом о её концепции, плюс, обязательно прикрепить к письму компьютерную модель визуального отображения знака на фасаде здания. Отмечается, что максимальная стоимость проекта не должна превышать 250 тысяч рублей. Обязательно наличие следующей фразы: "В этом доме с 1981 по 1991 год работал Ленинградский рок-клуб".

Второй этап конкурса стартует 28 сентября и завершится 13 октября. В течение обозначенного времни будут определены три финалиста соревнования, чью работы до 15 декабря будут представлены публике в арт-центре "Пушкинская, 10".

Победителя конкурса организаторы планируют выбрать до 15 января 2020 года, а саму доску изготовить и установить до 27 мая будущего года.

В свое время на сцене Ленинградского рок-клуба начинали свой творческий путь такие группы, как "Кино", "Алиса", "Телевизор", "Поп-механика" и другие.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
18:54 Петербуржцы смогут выбрать название для "арт-парка" между Тучковым и Биржевым мостами

18:45 Петербуржцам предлагают выбрать эскиз для мемориальной доски Ленинградского рок-клуба

18:26 Уличный художник оставил на дверях Пулковской обсерватории антиклерикальные рисунки   2

18:06 На обновление городской дорожной разметки потратят 253 млн рублей

17:47 Лавров встретился с представителями запрещенного в РФ "Талибана"   1

17:36 В Тульской области полиция изъяла тираж газеты КПРФ с критикой "Единой России"

17:16 В мае петербуржцы пожертвовали псковскому "Яблоку" больше, чем вся остальная Россия   1

16:56 ЕСПЧ присудил 1 млн евро компенсаций семьям мужчин, пропавших без вести в Чечне   1

16:44 Зеленский восстановил Саакашвили в статусе украинского гражданина   2

16:25 "Не топите котят": зампрокурора Петербурга написал песню про любовь к братьям меньшим

16:21 В Конституционном суде рассмотрели жалобу на федеральный закон о митингах   2

15:57 РБК: Комитет Совфеда по экономической политике возглавит сенатор Кутепов   2

15:21 Рублевский: На благоустройство Петербурга будет затрачено более 7 млрд

15:17 Жители района Полюстрово дождутся уборки гор мусора под окнами только к зиме

14:50 Пресс-секретарь патриарха не понимает, почему люди возмущаются строительством храмов   6

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.