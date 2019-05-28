Осужденному публицисту Стомахину сократили срок нахождения в колонии

Петербургский публицист радикальных политических взглядов Борис Стомахин, имеющий дело с правосудием и представителями ФСИН уже как минимум тринадцать лет, получил "поблажку": если ничего не изменится, он выйдет на свободу на два месяца раньше, чем ожидалось. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на слова адвоката заключенного, Светлану Сидоркину.

В 2015 году Стомахин получил за свою журналистскую и блогерскую деятельность, в которой суд усмотрел призывы к терроризму, семь лет колонии строгого режима, и это был уже его третий срок. В мае 2018 года Европейский суд по правам человека обязал российское государство выплатить Стомахину компенсацию в 12,5 тысяч евро. Суд пришел к выводу, что в деле публициста нарушена ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая обеспечивает свободу выражения той или иной точки зрения. При этом Страсбургский суд не стал отрицать, что в текстах автора присутствует явное оправдание террористической деятельности.

В прошлом году Стомахин рассказал о том, что в колонии, находящейся в Саратовской области, с ним обращаются бесчеловечно.