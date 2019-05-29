Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:22

В летние выходные большегрузы не смогут ездить по Ленобласти

фото ЗакС политика В летние выходные большегрузы не смогут ездить по Ленобласти

С наступлением лета и, соответственно, полноценного дачного сезона правительство Ленинградской области решило ограничить проезд по пригородным трассам для так называемых большегрузов - автомобилей, весящих более 3,5 тонн.

Габаритным машинам, попавшим в эту категорию, нельзя будет пользоваться региональными магистралями с 15 часов пятницы до полуночи воскресенья. Установленный режим будет действовать вплоть до наступления осени.

Тем не менее, для некоторых видов перевозок сделаны исключения. Они коснулись всех пассажирских автобусов, ремонтной техники, фур, перевозящих продукты, лекарства, топливо, асфальтобетон, почту и животных, а также транспортных средств, призванных помочь в борьбе с той или иной чрезвычайной ситуацией. Кроме того, исключение сделано для машин, в которых находятся военнослужащие при исполнении.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
13:23 Генпрокуратура Литвы собирается продолжать расследование "дела 13 января 1991 года"

13:22 В летние выходные большегрузы не смогут ездить по Ленобласти

12:52 Суши-бар в Приморском закрыли из-за бранных корней в "японском" названии

12:41 Макаров предложил ЗакСу назначить выборы губернатора Петербурга на 8 сентября   1

12:18 Зампреда правительства Коми уволили по коррупционным причинам

12:12 Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Мезенцева, ставшего послом РФ в Беларуси

11:58 Прочтя диссертацию Беглова, Лев Лурье нашел ее забавной   3

11:48 СМИ: Беглов в очереди к "самому главному и модному" среди чиновников старцу

11:32 Кирилл Рогов: Масштаб протестов не отвечает вредности последних законов   1

11:17 Беглов ушел от общения с журналистами после презентации проекта "Мой город – мои возможности"

10:58 РКН требует от E1.RU удалить с YouTube трансляции протестов в Екатеринбурге из-за комментариев   1

10:31 В аппарате Москальковой сочли провокации активистов причиной массовых задержаний на Первомае   4

9:52 Социологи назвали регион с самым низким рейтингом Путина   6

9:29 В Россельхознадзоре поддержали частичный запрет для россиян на ввоз продуктов из-за границы   3

28 мая, 21:05 Суд оштрафовал активиста на 20 тысяч рублей из-за акции против Беглова   4

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.