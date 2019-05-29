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14:00

Жители Бугров "наградили" Беглова и Дрозденко плакатами-медалями "за растущие пробки"

фото ЗакС политика Жители Бугров "наградили" Беглова и Дрозденко плакатами-медалями "за растущие пробки"

Жители поселка Бугры развесили на одной из конструкций КАД плакаты в форме медалей, посвященные врио губернатора Алекcандру Беглову и губернатору Ленобласти Александру Дрозденко – «за растущие пробки», передает «Росбалт».

Плакаты с надписями «За растущие пробки. От жителей Бугров. 2014—2019 гг» появились на конструкции КАД 29 мая. Активисты объяснили, что «наградили» они глав регионов за то, что из-за ремонта КАД все едут через Бугры, и жителям поселка приходится часами стоять в пробке. К тому же здесь почти каждый день происходят ДТП, добавили активисты: одно их них произошло в тот момент, когда развешивали плакаты.

«Пусть они [Беглов] с Дрозденко вместе подумают, как решить эту проблему. Ситуация усугубляется тем, что в Буграх катастрофически не хватает поликлиник, школ и детских садов. Поэтому жители вынуждены ехать в Петербург. К первому сентября мы все "встанем" намертво», - сказал один из активистов.

vMjD7ZFg-580.jpg (48 KB)Фото: «Росбалт»



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