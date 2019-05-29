Милонов высказался резко против идеи "отцовского капитала"

Популярную в некоторых кругах и официальных институциях идею о необходимости учредить "отцовский капитал" - регулярную денежную помощь отцам многодетных семей - со всех сторон раскритиковал известный сторонник традиционных ценностей, депутат Государственной думы от Петербурга Виталий Милонов. Прежде всего, в интервью телеканалу 360 он заметил, что нечего называть семьи с тремя детьми "многодетными" и чем-то из ряда вон выходящим: это, наоборот, точка отсчета и минимальная норма.

За федеральный бюджет он тоже беспокоится.

"Сколько можно платить всем? Детей заводят не потому, что деньги платят, а потому, что это желание сердца", - заявил законотворец.

Впрочем, если уж и "бить" по бюджету, то действовать нужно, как ему представляется, более разумно и целесообразно - менять тарифную политику.

"Сейчас билет, так называемый детский, на самолет — это издевательство. Поэтому многодетные семьи не могут уехать никуда", - сокрушается Милонов.

Еще одна достойная альтернатива выплатам, уверен депутат, это предоставление многодетным отцам лишнего выходного дня. В целом же, государственную поддержку любых семей в конструктивном ключе он считает бесспорно правильным занятием.

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