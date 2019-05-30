Объединение пассажиров пожаловалось на резкое подорожание билетов в плацкарт

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в ФАС с жалобой на резкое подорожание билетов в плацкартные вагоны поездов в России – в два раза, пишут «Известия».

Проведенный объединением мониторинг цен по 12 направлениям показал, что цены на билеты в летние месяцы выросли на 65-100%. Больше всего подорожали поездки в плацкартах на июнь-июль из Москвы в Калининград и Адлер, а также из Новосибирска в Томск. Меньше всего подорожал проезд из Москвы в Петербург, Смоленск и Псков, но и здесь цены выросли на 65-68%.

В ФАС подтвердили, что получили и рассматривают обращение. В Федеральной пассажирской компании (дочерняя структура РЖД) отрицают, что билеты в плацкарт существенно подорожали, отметив, что цены устанавливает государство. Большую разницу в цене в ФПК объяснили сезонной индексацией тарифов и проводимыми скидочными акциями.