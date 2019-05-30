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12:31

Правительство предлагает выделить 4 млрд рублей на доплаты к пенсиям

фото ЗакС политика Правительство предлагает выделить 4 млрд рублей на доплаты к пенсиям

Члены российского правительства полагают, что необходимо на 4,3 млрд рублей увеличить бюджетные ассигнования для финансирования социальной доплаты к пенсиям в регионах. Об этом, передает ТАСС, говорится во внесенной кабмином пояснительной записке к поправкам к бюджету-2019. Документ находится на рассмотрении Госдумы.

В целом предлагается выделить дополнительные 4,7 млрд рублей на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" в 2019 году, из которых 4,3 млрд уйдут на "софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии".

Ещё 362 млн рублей планируют направить на выплату пособий детям погибших сотрудников МВД России, в том числе на летний оздоровительный отдых.

Также предусмотрено увеличение субсидии фонду "Центр защиты прав граждан" в размере 70 млн рублей, предоставление дополнительных средств на оплату проезда пенсионерам таможенных органов в санаторно-курортные учреждения ФТС России (42,9 млн рублей) и на членский взнос в Международную ассоциацию социального обеспечения (400 тысяч рублей).

Напомним, в начале октября 2018 года президентом Владимиром Путиным был подписан внесенный правительством закон о повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Реакцией на "пенсионную реформу" стали массовые акции протеста по всей России.

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