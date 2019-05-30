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12:34

Путин внес законопроект о приостановке договора о ракетах малой и средней дальности

фото ЗакС политика Путин внес законопроект о приостановке договора о ракетах малой и средней дальности

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Кроме непосредственно приостановки действия договора от 8 декабря 1987 года, в документе обозначено, что решение о возобновлении действия будет принято президентом России. Закон вступит в силу со дня официального публикования в случае принятия.

Первое чтение законопроекта назначено на 18 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина. В Совете Федерации заявили, что готовы изучить инициативу сразу после поступления из нижней палаты парламента.

Приостановить действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Россия решила после того, как в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил об аналогичном намерении Вашингтона, обвинив Москву в несоблюдении обязательств. Российская сторона обвинения отрицала, называя их голословными. В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия США.

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13:21    
13:09. Что вы сразу совершенно не к месту ТУПО ярлыки цепляете, сразу Гитлера подсовываете...Вы же понимаете, что без ракетно-ядерного оружия Россию мгновенно сметут или поставят на колени, сделав вассалом... Так как по обычным видам вооружения мы проигрываем Западу в десятки раз... Потому огромнейшее спасибо ВЕЛИКОМУ Сталину, который в труднейших условиях после военного восстановления СССР смог создать ядерное оружие, которое и сегодня обеспечивает россиянам мир и спокойствие!

13:09    
12:43 Так нацисты реализуют свои планы возражения гитлеризма без Гитлера. В России они используют для пропаганды своих взглядов имя Сталина и туповатых сталинистов.

12:43    
Россия великая ЯДЕРНАЯ держава, потому ей не нужны никакие договоры по ограничению ракетно-ядерного оружия! С этим оружием, созданным ВЕЛИКИМ Сталиным, мы способны диктовать свою волю почти всему миру, а то и шантажировать по-крупному!!! Китай, к примеру, это прекрасно понимает и наотрез отказывается даже вести разговоры о каком-то их ограничении...

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