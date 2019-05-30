В Кабардино-Балкарии 12 офицеров МВД задержаны за взятку в 42 млн рублей

Двенадцать высокопоставленных офицеров МВД подозреваются в получении взятки в размере 42 млн рублей, поделилась со СМИ представитель Следкома Светлана Петренко. 11 силовиков задержаны, местонахождение одного фигуранта разбирательства устанавливается.

По делу было проведено более 30 обысков в региональных силовых ведомствах.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по по статьям об организации и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), а также получении взятки ОПГ в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным Следственного комитета, в 2017-2018 годах сотрудники республиканского МВД получили взятку за то, чтобы некий предприниматель получил возможность беспрепятственно провозить алкоголь по территории Кабардино-Балкарии. По предварительным данным, незаконное вознаграждение за оказание противоправных услуг составило не менее 42 млн рублей.

Руководил преступным сообществом замначальника Управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

"Установлено, что руководство преступным сообществом осуществлял заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республики, а в его состав входили сотрудники из числа начальствующего состава республиканской Госавтоинспекции и территориальных подразделений районного уровня. Ими была создана законспирированная схема систематического получения криминальных доходов в качестве взяток за беспрепятственный проезд транспортных средств, перевозящих этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, по федеральной трассе Р-217 «Кавказ», территориям Зойского, Майского, Прохладненского, Урванского и Баксанского районов КБР, а также через КПП «Малка». В последующем незаконно полученные денежные средства распределялись руководителем преступного сообщества между его участниками", - раскрыла детали разбирательства официальный представитель МВД Ирина Волк.