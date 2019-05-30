Депутаты снова отклонили инициативу Шлосберга о возврате прямых выборов главы Пскова

Парламентарии в четвертый раз отклонили предложенный депутатом Львом Шлосбергом проект закона, предполагающий возвращение процедуры прямых выборов глав Пскова и Великих Лук, извещает "Псковская губерния".

Три предшествующие попытки (6 июня 2017 года, 25 января и 25 октября 2018 года) завершились отклонением инициативы голосами лишь депутатов-единороссов, иные фракции законопроект поддержали.

По мнению Шлосберга, документ позволил бы электорату самостоятельно выбирать человека, достойного стать главой двух городов, что, в свою очередь, повысило бы общую открытость власти - качество, ценимое россиянами.

Законопроект поддержали депутаты "Яблока", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", однако единороссы вновь заблокировали его принятие: 20 голосов против 10 "оппозиционных".