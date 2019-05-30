Путин поведал о том, кто может стать властелином мира

Выступая на организованном Сбербанком совещании по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта (ИИ), президент России Владимир Путин раскрыл, кто, по его ведению, сможет править миром.

"Механизмы искусственного интеллекта обеспечивают в режиме реального времени быстрое принятие оптимальных решений на основе анализа гигантских объемов информации, что дает колоссальные преимущества в качестве и результативности. Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны - тот станет властелином мира", - цитирует ТАСС заявление главы государства.

В век технократии, продолжил Путин, разработки в сфере ИИ являются приоритетным направлением развития IT-индустрии, поэтому Россия должна быть в этой области "на передовице". Важно, подчеркнул президент, чтобы государство способно было обеспечить себе технологический суверенитет на случай цифровой "интервенции".

Путин поручил существенно увеличить финансирование данной отрасли и создать максимальное возможное количество новых рабочих мест - в первую очередь, в Москве, Петербурге и Сочи.

Рассуждения на тему искусственного интеллекта - в числе путинских "фаворитов". В своем последнем обращении к Федеральному собранию "львиная доля" сказанного президентом была посвящена как раз данному направлению.