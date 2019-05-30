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16:27

Горсуд отказался оставить совладельца ГК "Город" Руслана Ванчугова под домашним арестом

фото ЗакС политика Горсуд отказался оставить совладельца ГК "Город" Руслана Ванчугова под домашним арестом

Горсуд Петербурга отказался продлевать срок домашнего ареста бывшего руководителя ГК «Город» Руслана Ванчугова, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Срок домашнего ареста Руслана Ванчугова истекает 2 июня. Его брату, совладельцу ГК Максиму Ванчугову, срок домашнего ареста продлен до 2 сентября.

Руслана Ванчугова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, растрате и незаконном образовании юрлица группой лиц.  По версии следствия, он и Максим Ванчугов с иными фигурантами  похитили деньги дольщиков, незаконно переоформив около тысячи квартир на подконтрольные фирмы. Ущерб оценивается в 1,2 млрд рублей.

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