Горсуд отказался оставить совладельца ГК "Город" Руслана Ванчугова под домашним арестом Горсуд Петербурга отказался продлевать срок домашнего ареста бывшего руководителя ГК «Город» Руслана Ванчугова, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Срок домашнего ареста Руслана Ванчугова истекает 2 июня. Его брату, совладельцу ГК Максиму Ванчугову, срок домашнего ареста продлен до 2 сентября. Руслана Ванчугова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, растрате и незаконном образовании юрлица группой лиц. По версии следствия, он и Максим Ванчугов с иными фигурантами похитили деньги дольщиков, незаконно переоформив около тысячи квартир на подконтрольные фирмы. Ущерб оценивается в 1,2 млрд рублей. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен