Облсобрание Пскова отклонило законопроект Шлосберга о неуважении власти к народу

На заседании 30 мая депутаты областного собрания Пскова почти единогласно отклонили внесенные Львом Шлосбергом проекты законов, предполагающих штрафы за оскорбление чиновниками граждан России, передает "Псковская губерния".

Более всего парламентариев удивила подача, с которой Шлосберг представлял свою инициативу, "разбавив" её рисунками известного карикатуриста Сергея Ёлкина. Депутаты художествами оскорбились, очевидно, "примерив" их содержимое на себя, отмечают журналисты.

"Яблочник" предлагал внести в КоАП статью, устанавливающую ответственность за публичное неуважение к установленным и гарантированным Конституцией Российской Федерации правам и свободам человека и гражданина. За "провинность", допущенную государственным лицом по отношению к жителю РФ, Шлосберг полагал резонным присуждать чиновникам штрафы (вплоть до 1 млн рублей) либо обязательные работы или административный арест (до 30 суток).

Инициатива Шлосберга является зеркальным отображением принятого Госдумой закона об ответственности за оскорбительные высказывания в адрес власти в интернете, подписанный Владимиром Путиным 18 марта.

За "явное неуважение к обществу, государству и госсимволам" России и органам власти в интернете граждан могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей, повторное правонарушение может обернуться штрафом от 100 до 200 тысяч рублей или арестом на 15 суток, на третий и следующие разы – тот же арест или штрафы от 200 до 300 тысяч рублей. Инициаторы законопроекта выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.