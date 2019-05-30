Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:31

Облсобрание Пскова отклонило законопроект Шлосберга о неуважении власти к народу

фото ЗакС политика Облсобрание Пскова отклонило законопроект Шлосберга о неуважении власти к народу

На заседании 30 мая депутаты областного собрания Пскова почти единогласно отклонили внесенные Львом Шлосбергом проекты законов, предполагающих штрафы за оскорбление чиновниками граждан России, передает "Псковская губерния".

Более всего парламентариев удивила подача, с которой Шлосберг представлял свою инициативу, "разбавив" её рисунками известного карикатуриста Сергея Ёлкина. Депутаты художествами оскорбились, очевидно, "примерив" их содержимое на себя, отмечают журналисты.

"Яблочник" предлагал внести в КоАП статью, устанавливающую ответственность за публичное неуважение к установленным и гарантированным Конституцией Российской Федерации правам и свободам человека и гражданина. За "провинность", допущенную государственным лицом по отношению к жителю РФ, Шлосберг полагал резонным присуждать чиновникам штрафы (вплоть до 1 млн рублей) либо обязательные работы или административный арест (до 30 суток).

Инициатива Шлосберга является зеркальным отображением принятого Госдумой закона об ответственности за оскорбительные высказывания в адрес власти в интернете, подписанный Владимиром Путиным 18 марта.

За "явное неуважение к обществу, государству и госсимволам" России и органам власти в интернете граждан могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей, повторное правонарушение может обернуться штрафом от 100 до 200 тысяч рублей или арестом на 15 суток, на третий и следующие разы – тот же арест или штрафы от 200 до 300 тысяч рублей. Инициаторы законопроекта выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
20:55 Императриц-вымогательниц и царей-нелегалов задержали на Васильевском острове

20:26 Зеленский - сенатору США: У нас две войны - с Россией и коррупцией внутри страны   1

20:05 Минобороны США разрывает "космическое" сотрудничество с Россией

19:45 Депутаты ЗакСа побеседовали об антироссийских санкциях с коллегами из Франции

19:20 Прокуратура желает видеть студента-"террориста" из Можайки в стенах психбольницы

18:57 Рассуждая о Бортко, Невзоров нарисовал портрет современного коммуниста-сталиниста   1

18:30 "Мемориал" признал арестованного члена "Голоса" Удота политзаключенным

18:29 Путин обязал медучреждения пускать родственников к пациентам в реанимацию

18:07 Пенсионера оштрафовали за репосты изображений с символикой "Открытой России"   2

18:05 В Генпрокуратуре предложили обязать подростков проходить тест на склонность к наркотикам   3

17:34 "Невский пассаж" оштрафовали на 100 тысяч рублей за последствия пожара

17:31 Облсобрание Пскова отклонило законопроект Шлосберга о неуважении власти к народу

17:00 «Яблоко» подало в суд на Смольный и МВД из-за задержаний участников Первомая   2

16:59 Глава ВЦИОМ объяснил расхождения в рейтингах Путина   1

16:27 Горсуд отказался оставить совладельца ГК "Город" Руслана Ванчугова под домашним арестом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.