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19:45

Депутаты ЗакСа побеседовали об антироссийских санкциях с коллегами из Франции

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа побеседовали об антироссийских санкциях с коллегами из Франции

Сегодня, 30 мая, в стенах Законодательного собрания Петербурга депутаты Владимир Носов, Александр Тетердинко и Сергей Купченко пообщались с гостями из Франции - парламентарием от Республиканской партии Кристофом-Андре Фрасса и другими делегатами из Сената республики.

В ходе дискуссии обсуждались, среди прочего, институты законодательной власти обеих государств, полномочия и деятельность парламентов, а также соотношение в них политических сил. Особое внимание было уделено конструктивному развитию российско-французского диалога - при этом, Фрасса отметил, что он, равно как и его коллеги по партии, осуждают политику санкций в отношении РФ. 

По завершении дипломатического мероприятия парламентарии договорились и дальше поддерживать тесный обоюдовыгодный контакт.

Не так давно еще один французский депутат призвал "остановить антироссийскую истерию" и отменить санкции.



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