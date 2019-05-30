Зеленский - сенатору США: У нас две войны - с Россией и коррупцией внутри страны

На встрече с американским дипломатом Робертом Портманом, представляющим Сенат США, новый украинский лидер Владимир Зеленский поведал о том, в каких войнах на данный момент пребывает вверенное ему государство.

"Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - цитирует заявление Зеленского президентская пресс-служба.

Также он рассказал Портману о грядущих в стране изменениях - например, досрочные парламентские выборы. Зеленский уверен, что, распустив Верховную Раду, он поступил правильно, выразив таким образом мнение украинского общества.

Участники дискуссии не обошли вниманием и конфликт на Донбассе. Зеленский поблагодарил США в лице сенатора за военную помощь, оказываемую Украине.

Кроме Портмана, новый глава государства встретился и с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой МИД Германии Хайко Маасом.