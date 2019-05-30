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Новости

20:26

Зеленский - сенатору США: У нас две войны - с Россией и коррупцией внутри страны

фото ЗакС политика Зеленский - сенатору США: У нас две войны - с Россией и коррупцией внутри страны

На встрече с американским дипломатом Робертом Портманом, представляющим Сенат США, новый украинский лидер Владимир Зеленский поведал о том, в каких войнах на данный момент пребывает вверенное ему государство.

"Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - цитирует заявление Зеленского президентская пресс-служба.

Также он рассказал Портману о грядущих в стране изменениях - например, досрочные парламентские выборы. Зеленский уверен, что, распустив Верховную Раду, он поступил правильно, выразив таким образом мнение украинского общества.

Участники дискуссии не обошли вниманием и конфликт на Донбассе. Зеленский поблагодарил США в лице сенатора за военную помощь, оказываемую Украине.

Кроме Портмана, новый глава государства встретился и с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой МИД Германии Хайко Маасом.

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21:17    
Войну с коррупцией внутри страны Россия уже проиграла, т.к. в комитетах по борьбе с коррупцией сидят коррупцыонеры и проходимцы. А суды защищают вороватых чиновников.

21:04    
Никакой войны Украины с Россией нет и не будет, так как совершенно разные весовые категории! Путину же надо, используя гибридные способы борьбы, вернуть в состав России Новороссию, что будет абсолютно исторически справедливо! Но для этого Путину нужна СТАЛИНСКАЯ политическая воля, которая позволила ему в условиях гораздо более сложных, чем сейчас, и не обладая мощнейшим ядерным оружием, вернуть в состав СССР более миллиона квадратных километров от Баренцева моря до Чёрного, Сахалин, Ю.Курилы и тд.

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