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20:55

Императриц-вымогательниц и царей-нелегалов задержали на Васильевском острове

фото ЗакС политика Императриц-вымогательниц и царей-нелегалов задержали на Васильевском острове

Сегодня, 30 мая, сотрудники администрации Василеостровского района провели совместный с петербуржцами и представителями правопорядка рейд, направленный на выявление и пресечение нелегальной предпринимательской деятельности. "Жертвами" объезда стали четверо граждан, облаченных в царские одеяния. Аниматоров поймали на Биржевой площади.

Отмечается, что данные лица приставали к прохожим, особенно - иностранным туристам, с целью получения личной материальной выгоды, предлагая им за деньги сфотографироваться с собой. Часто процедура выглядела крайне навязчиво, поэтому растерявшиеся от такого "напора" иностранцы под давлением расставались со своими средствами.

На "императоров" и "императриц" составили административные протоколы; теперь им грозит штраф от 500 до 2 тысяч рублей.

В районной администрации пояснили, что к аниматорам не было бы никаких претензий только в том случае, если бы их деятельность была легитимна и оформлена в соответствии с российским законодательством.

Несколькими днями ранее на Биржевой площади двое оруженосцев с бутафорскими топором и секирой набросились на китайского гостя, в агрессивной манере требуя у него денег за фотографию с ними. Позднее "бизнесменов" задержали правоохранители.

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