Россия предложила Японии ввести полностью безвизовый режим

В ходе дипломатической встречи представителей Министерств иностранных дел России и Японии от Сергея Лаврова прозвучало предложение, предполагающее введение абсолютно безвизового режима между двумя странами, передает ТАСС. Японский коллега Лаврова, Таро Коно, обещал поднять этот вопрос у себя на родине.

"Мы сегодня напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между РФ и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями. Будем надеяться, что диалог продолжится", - рассказал глава российского МИДа.

Напомним, что открытым до сих пор остается вопрос о передаче части островов Курильской гряды Японии.