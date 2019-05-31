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9:26

Россия предложила Японии ввести полностью безвизовый режим

фото ЗакС политика Россия предложила Японии ввести полностью безвизовый режим

В ходе дипломатической встречи представителей Министерств иностранных дел России и Японии от Сергея Лаврова прозвучало предложение, предполагающее введение абсолютно безвизового режима между двумя странами, передает ТАСС. Японский коллега Лаврова, Таро Коно, обещал поднять этот вопрос у себя на родине.

"Мы сегодня напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между РФ и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями. Будем надеяться, что диалог продолжится", - рассказал глава российского МИДа.

Напомним, что открытым до сих пор остается вопрос о передаче части островов Курильской гряды Японии.

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