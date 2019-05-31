Члены РАН осудили новый состав ВАК

Представители действующего при РАН "Клуба 1 июля" подвергли резкой критике обновленный состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК), передает "Коммерсант".

"В результате ротации из состава оказались выведены и участники борющегося с торговлей диссертациями сообщества „Диссернет“, и выступавшие против придания научного статуса гомеопатии, и несогласные со смешением науки с политикой, проявившимся в дискуссии о диссертации [Владимира] Мединского", - отмечается в заявлении ученых.

По мнению научного сообщества, ВАК была сформирована с очевидным нарушением действующего уклада, поэтому все принятые ей решения будут вызывать большие сомнения.

"Этот факт ставит под угрозу всю систему научной аттестации в России", - сетуют в РАН.

Члены "Клуба 1 июля" полагают необходимым организовать передачу контроля над ВАК РАН для того, чтобы полностью деструктурировать её работу. На данный момент комиссия является подконтрольной Минобрнауки.

В обновленный состав ВАК не пустили сооснователя сообщества "Диссернет", замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда, а также ещё минимум 5 сотрудников научных ведомств, выступивших за лишение ученой степени министра культуры Мединского.