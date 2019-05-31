Патриарх Кирилл, Беглов и Макаров участвуют в богослужении в Воскресенском соборе

Руководитель Русской православной церкви, патриарх Кирилл, врио градоначальника Северной столицы Александр Беглов и покинувший пленарное заседание ЗакСа Вячеслав Макаров принимают участие в торжественном богослужении по случаю открытия восстановленного Воскресенского собора в Новодевичьем монастыре, передает "Фонтанка".

Церковь открыли спустя годы реставрации. К литургии патриарх приступил сразу после того, как митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий провел церемониал по освящению собора.

Беглов и представители РПЦ были на месте с самого начала богослужения, позднее к ним присоединился и Макаров. В пресс-службе ЗакСа на вопрос корреспондента ЗАКС.Ру, куда так спешно поехал Макаров во время заседания, отвечать не стали, сославшись на посещение некоего "мероприятия".

Фото: "Фонтанка"

Патриарх Кирилл должен был приехать в Петербург намного раньше, но не смог из-за плотного рабочего графика.

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