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Новости

11:42

Патриарх Кирилл, Беглов и Макаров участвуют в богослужении в Воскресенском соборе

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл, Беглов и Макаров участвуют в богослужении в Воскресенском соборе

Руководитель Русской православной церкви, патриарх Кирилл, врио градоначальника Северной столицы Александр Беглов и покинувший пленарное заседание ЗакСа Вячеслав Макаров принимают участие в торжественном богослужении по случаю открытия восстановленного Воскресенского собора в Новодевичьем монастыре, передает "Фонтанка".

Церковь открыли спустя годы реставрации. К литургии патриарх приступил сразу после того, как митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий провел церемониал по освящению собора.

Беглов и представители РПЦ были на месте с самого начала богослужения, позднее к ним присоединился и Макаров. В пресс-службе ЗакСа на вопрос корреспондента ЗАКС.Ру, куда так спешно поехал Макаров во время заседания, отвечать не стали, сославшись на посещение некоего "мероприятия".

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Фото: "Фонтанка"

Патриарх Кирилл должен был приехать в Петербург намного раньше, но не смог из-за плотного рабочего графика.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:02    
Да,лысина у него знатная. Наверное, по утрам в позе йога часами стоит на голове, чтобы кровь от задницы отливала к голове для возбуждения креативных мыслЕй перед заседанием в госдуре.

12:57    
А биндюк Миша Романов как всегда засветился лысиной на тусовке православнутых экс-коммунистов.

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